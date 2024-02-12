Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İzzet Antebi, Levent'teki bir mekânın önünde görüntülendi. Etiler'deki başka bir mekândan çıkan Antebi, arkasında da sevgilisinin geldiği arabayla birlikte iki araba Levent'e gitti.

"YÜZÜNÜ KAPAT"

Araçlarından inen ikiliden İzzet Antebi, gazetecilere "Neyi çekiyorsunuz?" diye sordu. Ardından yanındaki hanımefendiye "Saçınla yüzünü kapat" diyerek uyarıda bulundu. İkili, daha sonra mekâna girdi.