İzzet Keribar'ın gözünden Prag sergisi

Türkiye’de fotoğraf sanatının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan İzzet Keribar, 90 yaşında üretmeye aynı tutkuyla devam ediyor. Yarım asrı aşan sanat yolculuğunu Avrupa’nın en şiirsel coğrafyalarından Prag ve Bohemya ile buluşturan sanatçı, bu seçkisiyle yalnızca bir coğrafyayı değil; zamanın, ışığın ve hafızanın katmanlarını görünür kılıyor.

Orta Avrupa’nın kalbinde yer alan Prag ve Bohemya, yüzyıllar boyunca sanatçıların, yazarların ve düşünürlerin ilham kaynağı oldu. Usta fotoğrafçı Keribar, bu eşsiz coğrafyayı yalnızca belgelemiyor; adeta yeniden yorumluyor. Onun kadrajında şehir, tarihsel bir dekor olmaktan çıkarak yaşayan, nefes alan bir anlatıya dönüşüyor.

İzzet Keribar’ın farklı dönemlerde gerçekleştirdiği seyahatlerden oluşan bu özel seçki, Bohemya’nın masalsı atmosferini ve Prag’ın zamana direnen estetiğini güçlü bir görsel dil ile ortaya koyuyor. Özellikle son seyahatinde çekilen fotoğraflar, Keribar’ın yıllar içinde derinleşen bakışını, sabrını ve sezgisel ustalığını çarpıcı biçimde yansıtıyor.

“Bu sergi hem Prag’ın hem Bohemya’nın olağanüstü güzelliklerine duyduğum hayranlığın bir yansıması hem de bir fotoğrafçının iç dünyasının izlerini taşıyan bir yolculuğun hikayesi olacak” diyen İzzet Keribar, izleyiciyi yalnızca görmeye değil, hissetmeye davet ediyor.

Arşivinde 1,5 milyona yakın fotoğraf bulunan İzzet Keribar, bu sergide geçmişten bugüne uzanan özel bir seçki sunuyor. Tarih, mimari, arkeoloji ve gündelik yaşamı ustalıkla bir araya getiren sanatçı, her karesinde detaylara gösterdiği özen ve güçlü kompozisyon anlayışıyla fark yaratıyor.

1950’li yıllardan bu yana fotoğraf sanatına yön veren Keribar, uluslararası ölçekte tanınan ve saygı gören bir isim olarak öne çıkıyor. Türkiye’den Kore’ye uzanan üretim pratiği boyunca sayısız sergi, kitap ve projeye imza atan sanatçı, 90 yaşında olmasına rağmen üretim disiplininden ödün vermiyor.

Keribar’ın Prag ve Bohemya fotoğrafları, izleyiciyi yalnızca görsel bir deneyime değil; bir ustanın hafızasında biriken zamanın izlerini keşfetmeye davet ediyor