İzzet Yıldızhan'dan 'Dünyadan Uzak' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, iki yıl sonra yeni teklisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Sözü ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait olan, Samim Sakaryalı-Caner Tepecik'in aranjörlüğünü üstlendiği, 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendiren Yıldızhan, geçtiğimiz gün stüdyoda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

58 yaşındaki türkücü, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Bazı şarkılar vardır, sanatçının içini kıpır kıpır yapar ve heyecanlandırır. Ben şarkı söylediğinde mutlu olan ve bütün olumsuzluklardan uzaklaşan birisiyim. Bu şarkı da tam anlamıyla bu söylediklerimin hakkını veren bir şarkı. Bu şarkıyla beni tanıştıran evlatlarım oldu. 'Baba lütfen bu şarkıyı seslendir, senin tarzınla bambaşka bir şey çıkacak ortaya' diye bana baskı kurdular. Sizlerin huzurunda evlatlarıma çok teşekkür ediyorum.