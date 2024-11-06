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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Jacob Neestrup: İlk 3 puanı almak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Jacob Neestrup: İlk 3 puanı almak istiyoruz

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Danimarka ekibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, organizasyonda ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:25
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        "İlk 3 puanı almak istiyoruz"
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        Danimarka ekibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Jacob Neestrup, Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Viktor Claesson ile birlikte katıldı.

        "İLK 3 PUANIMIZI ALMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını belirten Danimarkalı teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 puanımızı almak için oynayacağız. Çok zor bir maç olacak ama hazırız, 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

        Maça iyi başlamak istediklerini aktaran Neestrup, "Bu sezon aslında iyi maçlar çıkardık ama son dakika golleri yiyoruz. İyi oynuyoruz ama puan almamız gerek. Puan almayınca iyi oyunun önemi kalmıyor. Üç puan için her şeyimizi vermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

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        "TÜRK TAKIMLARINA KARŞI TECRÜBEMİZ VAR"

        Neestrup, son dönemde Türk takımlarıyla çok sık karşılaşmaları hakkında, "Bunu bir avantaj olarak da görebiliriz ama önemli olan yine puan almak. Türk takımlarına karşı tecrübemiz var. Türk takımları daha açık futbol oynuyor, İskandinav takımları daha kapalı oynuyor. Galatasaray’a karşı ve Trabzonspor’a karşı iyi kapandık. Bunu devam ettirmemiz gerek. Bunu devam ettirirsek maçı kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

        Son maçlarda gol yollarında sorun yaşadıklarını aktaran Neestrup, "Gol idmanları yapıyoruz. Yanımda da gol yollarında önemli bir oyuncumuz oturuyor. Son maçımızda 92’de gol yedik, skoru tutmamız gerek. Sonunda goller gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

        BAŞAKŞEHİR YORUMU

        Neestrup, Başakşehir'in güçlü ve zayıf yönlerinin sorulması üzerine, "Her takımın hem kuvvetli hem zayıf yönleri vardır. Rakibimizin en iyi yönlerinden biri ortaları iyi yapıyorlar, keskin ortalar yapıyorlar. Piatek de olduğu için goller buluyorlar. Oynayacağımız en iyi orta yapan takımlardan biri ve buna iyi hazırlandık." açıklamasında bulundu.

        Danimarka ekibinin teknik direktörü, Elias Achouri'nun iyileştiğini ve yarın takımla olacağını, Robert Silva'nın ise forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

        Kopenhag'ın orta saha oyuncularından Viktor Claesson da zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, gol yollarında etkili olmak istediklerini söyledi.

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