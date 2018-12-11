Değeri 3 ayda yüzde 806 arttı!

İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbolcu değerleriyle ilgili yeni rapor açıkladı. Buna göre, Manchester City'nin eski futbolcusu 18 yaşındaki Jadon Sancho, değerini 3 ayda büyük oranda katladı. 2017 Eylül ayında Borussia Dortmund'a 10 milyon Sterlin'e transfer olan Sancho'nun değeri 79.44 milyon Sterlin'e çıktı.

Ekim ayında İngiltere Milli Takımına çağrılan Sancho, bu sezon Dortmund'la gösterdiği performansla dikkat çekti. İngiliz oyuncusu 21 maçta 6 gol kaydederken; son olarak Ruhr derbisinde Dortmund'un Schalke'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta galibiyet sayısını kaydetti.

Liverpool'un 24 yaşındaki İskoç defans oyuncusu Andrew Robertson değerini 28.92 milyon Sterlin'den, 72.12 milyon; Temmmuz ayında Watford'dan 50 milyon Sterlin'e transfer edilen Everton'un golcüsü Richarlison'un değeri ise 68.96 milyon Sterlin olarak hesaplandı.

Eylül ayında ilk kez Milli Takıma seçilen Richarlison, Brezilya ile çıktığı 6 maçta 3 gol attı.

CIES değerlendirme algoritması, futbolcunun oynadığı lig, yaşı, kontratı ve pozisyonuna göre belirleniyor.

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