Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Jaguar Land Rover elektrikli araca 15 milyar sterlin yatırım yapacak
ABONE OL

Jaguar Land Rover 5 yılda 15 milyar sterlin harcayacak

Jaguar Land Rover (JLR), elektrifikasyon yol haritası kapsamında, İngiltere'deki Halewood Fabrikası'nı yeni nesil kompakt ve tamamen elektrikli araç üretimine ev sahipliği yapacak şekilde dönüştüreceğini duyurdu. Önümüzdeki beş yıl içinde elektrifikasyon dönüşümü için 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, Reimagine Stratejisi kapsamında Land Rover tarafında 2030'a kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek. Jaguar ise bu süreçte tamamen elektrikli bir marka haline gelecek

Jaguar Land Rover elektrikli araca 15 milyar sterlin yatırım yapacak
HABERTURK.COM

Elektrifikasyon yolculuğunu hızlandıran Jaguar Land Rover (JLR), bir sonraki nesil orta boy SUV mimarisini tamamen elektrikli hale getireceğini duyurdu.

Elektrikli mobiliteyi önceliklendirme planları kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, ilk tamamen elektrikli Range Rover modelini ise 2023 yılının son çeyreğinde tanıtacak.

Markanın yeni nesil orta boy SUV modellerinin ilki, Range Rover ailesinden ve tamamen elektrikli bir model olacak. Bu model, 2025 yılında Merseyside'daki Halewood üretim tesisinde üretilecek.

JLR, pazar beklentilerine bağlı olarak Range Rover ve Range Rover Sport'un esnek modüler mimari (MLA) yapısı sayesinde içten yanmalı motor, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini de sunmaya devam edecek.

ELEKTRİKLİ JAGUARLAR 2025'TE GELECEK

Elektrikli üç yeni Jaguar modelinin dünya tanıtımı için sona yaklaşıldığını belirten Jaguar Land Rover CEO'su Adrian Mardell, müşteri teslimatlarının 2025 yılında yapılmaya başlanmasını öngördüklerini belirtti.

Batı Midlands'ta üretilecek dört kapılı bir GT olacağı duyurulan yeni Jaguar modeli, önceki elektrikli Jaguar modellerinden daha yüksek güç sunarken 700 km'ye kadar da menzile sahip olacak.

Yeni gövde mimarisi JEA üzerine inşa edilecek 4 kapılı GT Jaguar ile ilgili daha fazla ayrıntının bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanması planlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı: 'Otomobil fabrikaları kapanabilir'
OTOMOBİL Stellantis'ten İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı
Avrupa'da otomobil satışları yüzde 17 arttı
OTOMOBİL Avrupa'da otomobil satışları yüzde 17 arttı
Audi'nin eski CEO'sundan 'dizel skandalı' itirafı
OTOMOBİL Audi'nin eski CEO'sundan 'dizel skandalı' itirafı
Maserati'nin ilk elektrikli modeli satışa sunuldu
OTOMOBİL İlk elektrikli Maserati satışa sunuldu
Elektrikli Dacia Çin'den 'dolaylı' yoldan gelebilir - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Elektrikli Dacia 'dolaylı' yoldan gelebilir
Kiralık araçta 'ekonomi' devri
OTOMOBİL Kiralık araçta 'ekonomi' dönemi
Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı
OTOMOBİL Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı
125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle ...
Tesla, Çin'de satılan 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak
OTOMOBİL Tesla 1,1 milyon otomobili geri çağırıyor
Northvolt, elektrikli araç bataryası yatırımı için 5 milyar Euro’ya varan yatırım planlıyor
OTOMOBİL 5 milyar Euro’luk batarya yatırımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.