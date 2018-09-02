Jaguares De Cordoba - Atletico Nacional maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Jaguares De Cordoba ile Atletico Nacional, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Jaguares De Cordoba 5 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Atletico Nacional 11 puanda ve 5. sırada. Jaguares De Cordoba son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atletico Nacional son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 778 kodlu maçı oynayanlar; Jaguares De Cordoba galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.10, Atletico Nacional galibiyet oranı 1.60.

Jaguares De Cordoba önceki hafta Itagüi Ditaires mücadelesinde 2-0 kazandı.

Atletico Nacional ise Medellin karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jaguares De Cordoba, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Atletico Nacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Atletico Nacional, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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