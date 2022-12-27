Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi

"İZLEYEN 50 KİŞİ VARDIR"

DailyMail'de yer alan habere göre; Gyllenhaal, sahnelerini 'mekanik doğası' gereği Jennifer'a karşı gerçek duygularını saklamayı başardığını da söyledi.

"Cinsellik içeren sahneleri çekmek garip bir iştir, çünkü izleyen 30, belki de 50 kişi vardır" diyen Jake Gyllenhaal, bu sahnelerin 'bir dans gibi olduğunu, kamera için koreografi yapıldığını' da açıkladı.