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Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi

Jake Gyllenhaal, 2002 yapımı 'İyi Kız' (Good Girl) filminde birlikte rol aldığı Jennifer Aniston ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gyllenhaal, Aniston ile sevişme sahnelerini çekerken zorlandığını söyledi

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  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    Jake Gyllenhaal ve Jennifer Aniston, 2002 yapımı 'İyi Kız' (Good Girl) adlı filmin başrolünde oynamıştı. Gyllenhaal, yıllar sonra filmdeki cinsellik içeren sahnelerin çekimleri hakkında konuştu.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    The Howard Stern Show'a konuk olan Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston ile samimi sahneler çekmenin kolay olmadığını açıkladı.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    "İKİSİNİN KARIŞIMI GİBİYDİ"

    Gerçek hayatta hoşlandığı biriyle cinsellik içeren sahneler çekmenin 'işkence' olup olmadığı sorulan 42 yaşındaki oyuncu, "İşkenceydi, evet öyleydi; ama aynı zamanda değildi de. Yani, hadi ama. İkisinin karışımı gibiydi" cevabını verdi.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    "İZLEYEN 50 KİŞİ VARDIR"

    DailyMail'de yer alan habere göre; Gyllenhaal, sahnelerini 'mekanik doğası' gereği Jennifer'a karşı gerçek duygularını saklamayı başardığını da söyledi.

    "Cinsellik içeren sahneleri çekmek garip bir iştir, çünkü izleyen 30, belki de 50 kişi vardır" diyen Jake Gyllenhaal, bu sahnelerin 'bir dans gibi olduğunu, kamera için koreografi yapıldığını' da açıkladı.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    "O SAHNELERDE YASTIK KULLANDIK"

    Gyllenhaal, filmdeki sevişme sahnelerinde "yastık yönteminin" kullanıldığını belirterek "Aslında bunu Jennifer önermişti. Çekime başlamadan nazikçe ‘Buraya bir yastık koyacağım' demişti" ifadelerini kullandı.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    Oyuncu, yöntemin detaylarına dair bilgi paylaşmazken, bunun "yatay kamera açılarıyla çekilen sevişme sahnelerinde gelen olarak kullanılan bir metot" olduğunu belirtti.
  • Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri

    "YILLARDIR KENDİSİNDEN HOŞLANIYORUM" DEMİŞTİ

    Aniston'dan hoşlandığını ilk defa 2016'daki bir röportajında itiraf eden Gyllenhaal, "Zor biri, ona iltifat etmek zor. Yıllardır kendisinden hoşlanıyordum. Onunla çalışmak kolay değildi" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon, Mega

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