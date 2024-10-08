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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jakobs için Senegal'den gelen açıklama kafaları karıştırdı! - Galatasaray Haberleri

        Jakobs için Senegal'den gelen açıklama kafaları karıştırdı!

        Galatasaray milli maç arasına lider girerken Ismail Jakobs için Senegal'den gelen açıklama kafaları karıştırdı. Alanyaspor maçına 11'de çıkan tecrübeli sol bekin dizinde ufak bir problem olduğu ancak ameliyatı gerektiren bir sakatlık olmadığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:43
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        Senegal'den gelen açıklama kafaları karıştırdı!
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        Galatasaray'ın genç sol beki Ismail Jakobs için Senegal'den gelen sakatlık açıklaması kafaları karıştırdı.

        Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Alanyaspor müsabakasına 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan sol bekin ameliyat olacağı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

        Devamında Senegal Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı; kafalardaki soru işaretleri daha da arttı.

        Senegal'den yapılan açıklamada "Galatasaray oyuncunun sakatlığının bulunduğunu belirttiği için aday kadrodan çıkarmıştık ancak kendisi pazar günü oynadı ve sakat olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle yeniden aday kadroya davet edildi" ifadeleri yer aldı.

        Dizinde ufak bir problem bulunan Ismail Jakobs'un zaman zaman dinlendirilmesi gerektiği öğrenildi.

        Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs'un milli takıma gönderilmesini resmen talep ederken 25 yaşındaki sol bek de Senegal'e gitti ve milli takımına katıldı.

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