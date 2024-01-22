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        Jakub Slowik Konyaspor'da

        Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:45
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        Konyaspor'dan kaleci takviyesi
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        Konyaspor'da takımı güçlendirmek adına transferler devam ediyor. Son olarak Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferini duyuran Konyaspor, 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

        Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dutar da hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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