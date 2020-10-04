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'James Bond' serisinin 25'inci filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok'un gösterimi ikinci kez ertelendi. 250 milyon dolarlık bütçesi olan film, izleyiciyle 8 Nisan'da buluşacaktı. Pandemi nedeniyle 11Kasım'a ertelenen 'Ölmek İçin Zaman Yok', salgın tehdidinin sona ermemesiyle bu kez 2 Nisan 2021'e ertelendi.