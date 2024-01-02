James Milner, Premier Lig rekorlarını egale etti İngiltere Premier Lig'deki 632. maçına çıkan James Milner, Ryan Giggs ile ligde en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 02.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:31 facebook

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