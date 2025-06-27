James Webb'den tarihi ilk: Güneş sistemi dışındaki bir gezegen ilk kez net bir şekilde görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu tarihi bir ilke imza attı. Güneş sisteminin 110 ışık yılı uzağında ola TWA7b gezegeninin fotoğraflarını çeken teleskop güneş sistemi dışındaki sistemler hakkında önemli keşiflere yol açtı.

110 IŞIK YILI UZAKLIKTA, HALKALI VE TOZLU GEZEGEN

James Webb Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki ilk keşfinde beklenmeyen bir gezegenin fotoğraflarını çekti.

Teleskobun yaptığı gözlemlerde bu gezegenin TWA7b adındaki gezegen olduğu tespit edildi. Yaklaşık 110 ışık yılı uzaklığında olan bu gezegenin yörüngesinde halkalar halinde parlayan tozlar ve taş tortular geziniyor.

Yaklaşık olarak Satürn’ün kütlesinde olan bu gezegen, şu ana kadar keşfedilmiş güneş sistemin dışı gezegenleri ortalama kütlesinden 10 kat daha küçük. Uzmanlar bu gezegenin keşfinin bir güneş sisteminin nasıl oluştuğuna dair bilgiler verebileceğini kaydetti.

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6 MİLYON YILLIK GENÇ BİR SİSTEM

Paris Gözlemevinde gök fizikçisi olan Dr. Anne-Marie Lagrange, “Şu anda yaklaşık olarak 6 milyon yaşındaki bir sisteme bakıyoruz ve bir gezegen sisteminin küçüklüğüne şahitlik ediyoruz.” dedi.

Güneş sisteminin dışındaki ilk gezegen ilk olarak 1992 yılında keşfedildi ve onun haricinde 6000 tane daha keşfedildi. Fakat bu gezegenler, gezegene ev sahipliği yapan yıldızın gölgesini kullanarak dolaylı bir şekilde keşfedilmişti.