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        Haberler Dünya James Webb'den tarihi ilk: Güneş sistemi dışındaki bir gezegen ilk kez net bir şekilde görüntülendi | Dış Haberler

        James Webb'den tarihi ilk: Güneş sistemi dışındaki bir gezegen ilk kez net bir şekilde görüntülendi

        James Webb Teleskobu tarihi bir ilke imza attı. James Webb, Güneş sistemi dışında ilk keşfinde 110 ışık yılı uzağında ola TWA7b gezegeninin fotoğraflarını çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:15 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:15
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        James Webb'den tarihi ilk
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        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu tarihi bir ilke imza attı. Güneş sisteminin 110 ışık yılı uzağında ola TWA7b gezegeninin fotoğraflarını çeken teleskop güneş sistemi dışındaki sistemler hakkında önemli keşiflere yol açtı.

        110 IŞIK YILI UZAKLIKTA, HALKALI VE TOZLU GEZEGEN

        James Webb Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki ilk keşfinde beklenmeyen bir gezegenin fotoğraflarını çekti.

        Teleskobun yaptığı gözlemlerde bu gezegenin TWA7b adındaki gezegen olduğu tespit edildi. Yaklaşık 110 ışık yılı uzaklığında olan bu gezegenin yörüngesinde halkalar halinde parlayan tozlar ve taş tortular geziniyor.

        Yaklaşık olarak Satürn’ün kütlesinde olan bu gezegen, şu ana kadar keşfedilmiş güneş sistemin dışı gezegenleri ortalama kütlesinden 10 kat daha küçük. Uzmanlar bu gezegenin keşfinin bir güneş sisteminin nasıl oluştuğuna dair bilgiler verebileceğini kaydetti.

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        6 MİLYON YILLIK GENÇ BİR SİSTEM

        Paris Gözlemevinde gök fizikçisi olan Dr. Anne-Marie Lagrange, “Şu anda yaklaşık olarak 6 milyon yaşındaki bir sisteme bakıyoruz ve bir gezegen sisteminin küçüklüğüne şahitlik ediyoruz.” dedi.

        Güneş sisteminin dışındaki ilk gezegen ilk olarak 1992 yılında keşfedildi ve onun haricinde 6000 tane daha keşfedildi. Fakat bu gezegenler, gezegene ev sahipliği yapan yıldızın gölgesini kullanarak dolaylı bir şekilde keşfedilmişti.

        TUTULMA ETKİSİ YARATAN EKLENTİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Bu gibi gezegenleri keşfetmek hala büyük bir zorluk taşıyor çünkü ana gezegenden uzak oluşları ve daha sönük oluşları bu işlemi zorlaştırıyor. Bu problemi çözmek adına Lagrange ve çalışma ekibi tutulma etkisi oluşturacak bir teleskop eklentisi tasarladılar. Bu sayede yıldızın etrafındaki nesnelerin gözlemlenebilmesi ve normal şartlarda kaybolacak objelerin görülebilmesi amaçlanıyor.

        "ÇOBAN" GEZEGENLER VE ÜÇLÜ TOZ HALKA SİSTEMİ

        Bu resimler yıldızın etrafında üç esmerkezli toz ve taş halkası olduğunu gösteriyor. Bu nesneler daha önce görünmediği için uzmanlar tarafından "Çoban" gezegenler olarak adlandırdı. Bu durumda ise uzay bilimciler dar halkalı ve parlak gezegenin kendisini bulmayı başardılar.

        Gezegenin yaklaşık olarak Satürn’ün kütlesinde olan bir gaz devi olduğu tahmin ediliyordu. Bu keşif şu ana kadar fotoğrafı direkt olarak çekilmiş en küçük gezegen olarak da kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak dünyanın güneşten uzaklığının 50 katı kadar yıldızından uzak olan bu gezegenin bir yörüngesi bir kaç yüzyıl alıyor.

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