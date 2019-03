Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları 3 bin 375 astsubay alımı için adaylardan başvuruları almaya devam ediyor. 25 Şubat 2019 günü Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın siteleri üzerinden yapılan duyuru ile başlayan başvurular 13 Mart'ta sona erecek. Peki Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

5) 2018 yılında yapılan KPSS sınavında; lisans mezunları veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, ön lisans mezunları veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80‟ini almış olmak,

6) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.),

9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

14) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak (kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılan sözleşmeli erler hariç),

16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

2019 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SINAVINDA NE SORULACAK?

Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Fiziki Kontrol,

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.

SINAV AŞAMALARI

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1‟de örneği bulunan Vücut Kitle şndeksi (VKş) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-4‟de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülâkat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.