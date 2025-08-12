Habertürk
Habertürk
        Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama kararları Resmi Gazete'de

        Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama kararları Resmi Gazete'de

        Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 00:38 Güncelleme: 12.08.2025 - 00:43
        Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama kararları Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Jandarma Genel Komutanlığı
        #Atama kararları
        #Resmi Gazete
