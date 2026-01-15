Habertürk
        Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'hakaret' açıklaması

        Jandarma Genel Komutanlığı'ndan jandarma personeline yönelik hakarete ilişkin açıklama

        Jandarma Genel Komutanlığından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:33
        Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

