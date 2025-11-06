Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? JGK 29 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel koşullara uygun olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu kapsamında kasti suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmışsa, fesih veya yasaklılık yönünden uygun olmak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.