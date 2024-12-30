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        Haberler Bilgi Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak! JGK 3690 sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı ne zaman?

        Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak! JGK 3690 sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı ne zaman?

        Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 3690 sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacak olup başvuruların e devlet ekranından yapılması gerektiği belirtildi. Peki JGK 3690 sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:47
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        Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapacak. İşte Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuru tarihi ve şartları

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        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI YAPACAK!

        Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay ve astsubay alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurular; 30 Aralık 2024 günü başlayıp, 15 Ocak 2025 günü saat 23:59'da sona erecek.

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        BAŞVURU ŞARTLARI

        Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ve astsubay alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

        "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak

        Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

        DETAYLI BAŞVURU BİLGİLERİ
        Başvuru kılavuzunda yer alan detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına, www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

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