Jandarmanın 182. yılı tüm yurtta kutlandı 0:00 / 0:00

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü yurdun dört bir yanında tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ersoy başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız. Gücünü, Türk milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 182 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristlerle mücadelede olmak üzere aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir. Jandarmamızın 182'nci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu asil üniforma altında şahadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

İSTANBUL'DA TAKSİM'DE TÖREN

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince Jandarma Genel Komutanlığı'nın 182'nci Kuruluş Yıldönümü koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu başkanlığındaki bir heyet tarafından ilk olarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu başkanlığındaki heyet Taksim'deki törenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, 182'inci Kuruluş Yıldönümü anısına çiçek takdiminde bulundu.

ŞEHİTLERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimizi de unutmadı. Etkinlikler kapsamında jandarma personelince Edirnekapı Şehitliği ziyaret edildi. Burada din görevlisi tarafından aziz şehitlerimizin ruhuna Kur'anı Kerim okunması ve dua edilmesini müteakip jandarma personelince şehitlikte bulunan aileler ile birlikte, kahraman Şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı.

EMEKLİ PERSONELE ŞÜKRAN ZİYARETİ

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından, yapmış oldukları hizmetler ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bugünkü seviyeye ulaşmasında çok büyük emekleri bulunan emekli jandarma personellerinin ziyaret edileceği, jandarma teşkilatı adına yapmış oldukları hizmetler için şükranların sunulacağı öğrenildi.

BİNGÖL'DE JANDARMALARDAN ŞELALEDE GÖSTERİ

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı da, jandarmanın kuruluşunun 182. yıldönümünü kutlamak adına bir video hazırladı. Hazırlanan video Bingöl Valiliği sosyal medye hesabından #Jandarma182Yaşında etiketiyle paylaşıldı. Video, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur" sözüyle başlıyor. Videonun devamında Bingöl İl Jandarma Konutanlığının bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması ve devamı için yürüttüğü operasyonel faaliyetlerin görüntüleri ile Elazığ-Bingöl yolu güzergahında bulunan Bingöl Şehitliği, Bingöl – Muş D-300 karayolunda bulunan Solhan Şeref Şehitliği ve göçerlerin mera alanı olarak kullandığı Bingöl Sancak Gayt Barajı görüntülerine yer verildi.

Sadece hazırlanan video ile değil farklı faaliyetlerle de kutlanan jandarmanın 182. yaşı bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması ve devamı için gece gündüz aralıksız görevi başında bulunan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kahraman komandolar tarafından Bingöl iline 30 km uzaklıkta bulunan ve çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği 50 metrelik tabiat harikası Çır Şelalesi Kayalığı'ndan dağcılık inişi yaparak, bağımsızlığın sembolü Al Bayrağımızı kayalıklarda dalgalandırdı.