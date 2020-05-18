Jandarmanın dikkati terör örgütü PKK'nın hain tuzağını bozdu

AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Pervari ilçesinin Doğanköy kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan, birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcının 13 Mayıs'ta tespit edilerek imha edilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ulaşılan yeni bilgilere göre, Doğanköy kırsalında konuşlu jandarma birliklerinin 7 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında patlama sesi duyması üzerine harekete geçtiği ancak bölgeden herhangi bir ihbar gelmemesi üzerine durumdan şüphelendiği belirlendi.

İstihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen patlama sonucu bölgedeki baz istasyonunun zarar gördüğü tespit edildi.

Teröristlerin, bu olayla bölgeye çekmek istedikleri jandarma birliklerine el yapımı patlayıcılarla kurduğu pusuyla zarar vermek istediğini değerlendiren ekipler, kritik noktaları kontrol edecek şekilde operasyon başlattı.

Baz istasyonu bölgesi ve yol güzergahında arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 2 ayrı noktada el yapımı patlayıcı emareleri buldu.

Bölgede keşif yapılması ve istihbari veri toplanmasının ardından İHA desteğiyle 13 Mayıs'ta yürütülen operasyonda bölgeye Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT),Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ile Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ) sevk edildi.

El yapımı patlayıcı ve mayın olduğu değerlendirilen noktalara müdahale eden ekipler, birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Ekiplerin dikkati sayesinde güvenlik güçlerini tuzağa çekmek isteyen PKK'lı teröristlerin planı bozularak, büyük bir saldırı engellendi.

Jandarma ekiplerinin teröristlerin yakalanması için bölgede başlattığı operasyonlar sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinin Doğanköy kırsalında 13 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, teröristlerce yola tuzaklanmış birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit edilmişti.

Uzaktan komutalı ve hareket sensörlü patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edilmişti.