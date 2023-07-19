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        Haberler Dünyadan Jane Birkin'in ölümüyle ilgili yürek burkan detay - Magazin haberleri

        Jane Birkin'in ölümüyle ilgili yürek burkan detay

        Geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin'in son saatlerine dair detaylar paylaşıldı. Ünlü ismin ailesi de Birkin'in vefatının ardından bir açıklama yaptı

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:14
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        Bir döneme damgasını vuran Jane Birkin, geçtiğimiz cumartesi günü 76 yaşında hayata veda etmişti. Birkin'in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris'teki evinde bakıcısı tarafından bulunduğu açıklanmıştı.

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        Fransız basınına göre; kanserle mücadele eden ve iki yıldır yardımcılarıyla yaşayan Birkin'in normal yaşantısına dönmek istediği için geceyi yalnız başına geçirme kararı aldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun, iki yılın ardından ilk kez cumartesi gecesi evde yalnız kaldığı belirtildi.

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        Birkin'in ailesi, "Jane Birkin, 16 yılın hastalıkla sert bir savaşa giriştikten sonra yaşamını yitirdi. 2021 yılının Eylül ayında yaşanan beyin kanaması sonrasında sabah akşam yanında ailesi ve harika bakıcılar vardı. Birkaç gün önce tekrar yürümeye başlamıştı ve konserlerini organize etmek için çok hevesliydi. Onun yalnız kalacağı tek gece onun son gecesi oldu. Buna o kadar verdi" dedi.

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        Öte yandan tekrar sahneye dönmek istediğini yakın çevresine söyleyen Birkin'in evine ise geçtiğimiz hafta çarşamba günü hırsızların girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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        JANE BIRKIN HAKKINDA

        İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Jane Mallory Birkin OBE, 14 Aralık 1946 Londra'da dünyaya geldi.

        1966'da çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği "Je t'aime... moi non plus" ('I love you... me neither') şarkısı ile tanındı.

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        1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan "Je t'aime... moi non plus" filmindeki rolü ile 'En İyi Oyuncu' dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

        Jane Birkin, iki Agatha Christie filmi olan 'Death on the Nile' ve 'Evil Under the Sun' filmlerinde rol aldı ve 'Baby Alone in Babylone', 'Amours des Feintes', 'Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

        1992'de 'Victoires de la Musique' ödüllerinde 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü kazandı.

        Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı.

        Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.

        Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundular. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden kızı ünlü oyuncu Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.

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        Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.

        Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundular. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden kızı ünlü oyuncu Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.

        #Jane Birkin
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