"SONSUZA KADAR KALBİMİZDE YAŞAYACAK"



Jansen Panettiere'in ailesi konuyla ilgili şunları söyledi:



Karizması, sıcaklığı, başkalarına karşı şefkati ve yaratıcı ruhu, bizim ve karşılaştığı herkesin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Bu akıl almaz kaybın üstesinden gelirken ailemize gösterilen sevgi ve desteği içtenlikle takdir ediyoruz ve bu yas döneminde mahremiyetimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Seni çok seviyoruz Jansen ve sonsuza kadar kalbimizde olacaksın...