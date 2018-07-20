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Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

20.07.2018 - 09:19 | Güncelleme:

Japon bebek Chanco'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor. Daha sadece 6 aylık olan sevimli bebek, gür saçlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor

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    Bazıları uzun ve gür saçlar sahip olmak için en pahalı bakım ürünlerini kullanırken, bazıları da saç konusunda doğuştan şanslı olabiliyor. Japon bebek Chanco da doğuştan şanslılardan. 

     

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    Japonya'da sadece 6 aylık olan bebeğin o kadar gür saçları var ki gören bir daha bakıyor.

     

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    Kız bebeğin kabarık ve uzun saçları aslan yelesini andırıyıror.

     

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    Chanco doğduğu andan itibaren gür saçlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. 

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    Minik kız, Instagram'a sadece birkaç ay önce katıldı. Annesi tarafından açılan hesaptaki paylaşımları  görenler, sevimli bebeğe resmen aşık oldu. 

     

     

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    Öyle ki "babychanco" isimli Instagram hesabı kısa sürede 40 takipçiye ulaştı.

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    İşte 6 aylık kızın Instagram'ından kareler...

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    SAÇLARIYLA FENOMEN OLMUŞTU, İŞTE SON HALİ!

    İngiltere'de 9 haftalık olmasına rağmen olağanüstü gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen olan Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü. Fenomen bebeğin son hali görenleri şaşırttı.

     

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    Yalnızca iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu! Hatta minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.

     

  • 25 Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
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    Bebeği fenomen olunca açıklama yapan anne, 'Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor.

     

  • 26 Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
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    Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor.

     

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    Doğduğundan beri çok gür saçları var ve asla dökülmediği gibi, yerine yenileri de çıkıyor' diyordu.

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    Annesi banyodan sonra minik Cox-Noon'un saçlarını kurutmak oldukça zaman harcadığını söylüyordu. Dik saçlarıyla sevimli olan bebek büyüdü. İşte son hali...

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