Japon kadınların güzellik sırları nelerdir?

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Japon kadınlarının özellikle duru cilt yapıları ve porselen bir görünüm sağlayan tenleri ile oldukça etkili bir çekiciliğe sahip olmalarında en önemli etkenlerden birisidir. Japon kadınların ciltlerindeki bu asalet ve zarafet onların yaşam biçimleri ve ciltlerine uyguladıkları bakımdan ileri gelmektedir.

Japon kadınlar; yeşil çay tüketimini günde 2 kez uygulayarak ciltlerini koruduklarını ve genç kaldıklarını göstermektedirler. Yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidan maddeler ile cilt korunarak yaşlanma etkileri azalıyor.

Japon kadınları; yüz masajlarını sürekli uygulayarak; ciltlerinin esnekliğini korumaya alırlar.

Kamelya Japonlar’ın evlerinde bulunan ve hem yemeklerde hem de ciltlerinde kullandıkları bir bitkidir. Kamelya yağını kullanarak ciltlerini, saçlarını ve tırnaklarını hem besliyorlar hem de nemlenmesini sağlıyorlar.

Anti-aging etkisi sağlayan yosun ile; omega3 yağ asitleri, C vitamini ve iyodin alıyorlar; cilt maskesi olarak uyguladıkları yosunla bu içeriklerin cilde genç ve duru bir görüntü sağlamasına etki ediyorlar.

Parlama yapan ciltleri için yağ emici mendillerle düzenli temizleyerek bu sorundan kurtuluyorlar.

Nemlendirici kullanırken cilde hafif sertlikte vurarak tatbik ediyorlar ve bu sayede kan dolaşımının da artmasını sağlıyorlar. Böylece kan dolaşımı hızlanarak kolajen üretimi artıyor.

Doğal ve yumuşak sabun bezleri kullanarak; ciltlerini bu sayede ölü deriden daha kolaylıkla arındırıyorlar. Tazelik ve canlılık katıyorlar.

Özellikle tenlerinin beyaz olması onlar için önemli bir ayrıntı; bunun için pirinç suyu ile cilt temizliği yaparak ciltlerinin beyazlaşmasını sağlıyorlar.

Omega3 yağ asitleri içeren balıkları sık tüketerek sağlıklı bir şekilde besleniyorlar. Tabi ki çiğ olarak tüketmeleri ise; daha etkili olmaktadır.