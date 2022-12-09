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Japon milyarder Maezawa, SpaceX'in özel Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecekleri seçti: DJ, YouTuber ve K-pop rapçisi de listede

Japon milyarder işadamı Yusaku Maezawa, Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmek için dünya çapında yürüttüğü aday seçimlerinin sonuçlarını Cuma günü paylaştı.

BBC TÜRKÇE

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa, önümüzdeki yıl SpaceX uzay roketiyle yapılacak Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecek kişileri kamuoyuna açıkladı. Maezawa'nın listesinde Amerikalı DJ Steve Aoki, YouTuber Tim Dodd ve Güney Koreli K-Pop rapçisi TOP da var.

Gelecek yıl yapılması planlanan uçuş, 1972 yılından beri ilk insanlı Ay yolculuğu olabilir.

Önerilen uçuşta SpaceX uzay aracının, Ay'ın yüzeyinin 200 km yakından geçerek etrafını dolaşması planlanıyor.

Yolculuk, roketin fırlatılmasından dönüşüne kadar sekiz gün sürecek.

Ancak bundan önce Elon Musk'ın SpaceX şirketinin insanlı uzay aracı Starship için önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) resmi izinleri tamamlaması gerekiyor.

Starship henüz Dünya'nın yörüngesindeki bir yolculuk için bile onaylanmış değil.

Roket, Mayıs 2021'de başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yaptığı testlerinden bu yana uçmadı.

Milyarder Ay yolcusu Maezawa, DearMoon adını verdiği görev için kendisine eşlik edecek mürettebatı duyurduğu videoda bu süreçten bahsetmedi.

https://twitter.com/yousuck2020/status/1600977958638096385?s=20&t=ZVns9JOJLnWD6XEs8wBnow

Videonun açılışında Maezawa bir Japon bahçesinde Ay'a bakarken gösteriliyor. Bu görüntüleri, DJ Aoki'nin ilk gösterilerinden kesilmiş klipler takip ediyor. Aoki, "Bu fırsatı kaçıramam. Ruhum bana bu [yolculuk] için yalvarıyor" diyor.

YouTuber Tim Dodd, "Gündelik Astronot" olarak tanınıyor. Uzay yolculuğu ve astrofizik üzerine eğitici videolar hazırlayan YouTuber'ın platformda yaklaşık 1,4 milyon takipçisi var.

Vlogger Cuma günü yayımladığı videoda, seçildiğine inanamadığını söylüyor. SpaceX'in 2017'de özel bir insanlı bir Ay yolculuğu yapacağını duyurmasının "ironik ya da şiirsel bir şekilde" aslında kendisini YouTube'da videolar yapmaya iten şey olduğunu da sözlerine ekliyor.

Maezawa'nın diğer yol arkadaşları şunlar:

  • TOP (Choi Seung hyun), K-pop rapçisi ve Big Bang müzik grubunun (Güney Kore) eski lideri
  • Dansçı ve koreograf Yemi A.D. (Çek Cumhuriyeti)
  • Fotoğrafçı Rhiannon Adam (İrlanda)
  • Yaban hayat fotoğrafçısı Karim Iliya (İngiltere)
  • Film yapımcısı Brendan Hall (ABD)
  • Oyuncu Dev Joshi (Hindistan)

ABD'li olimpik snowboardcu Kaitlyn Farrington ve Japon dansçı Miyu yedek listeye girdi.

Maezawa, "Umarım herkes Dünya'dan ayrılıp, Ay'a yolculuk yapmanın getirdiği sorumluluğun farkına varır. Bu deneyimden çok şey kazanacaklar ve umarım bunu Gezegen'e, insanlığa katkıda bulunmak için kullanırlar" dedi.

Japonya'nın en büyük çevrim içi moda perakendecisi Zozo'yu kuran Maezawa, 2019'da girişimindeki payını 2,3 milyar dolara Yahoo'ya satmıştı.

Milyarder girişimci, uzay yolculuğuyla bir süredir aktif bir şekilde ilgileniyor. Geçen yıl bir Rus roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 günlük bir yolculuk yapmıştı.

Maezawa, 2018'de SpaceX'in Ay'ın etrafını dolaşacak özel yolculuğuna seçilen ilk kişi olmuş ve gemideki diğer sekiz yolcunun maliyetlerini de karşılayacağını söylemişti.

Maezawa'nın "uzay biletinin" fiyatı açıklanmadı ancak Musk'a göre Japon iş insanı "çok para ödedi".

Japon milyarder, Ay yolculuğunda kendisine katılacak yeni bir kız arkadaş bulmak için bir belgesel yayını başlatmış ancak 2020'de "karışık duygular" içinde olduğunu söyleyerek bu arayışından vazgeçmişti.

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