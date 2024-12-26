Japon turiste darp ve gasp!

Fatih'te 2 şüpheli, kaldığı otele doğru giden Japon turisti bir süre takip ettikten sonra çantasını gasp etti. Yaşanan gasp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüpheliler kısa sürede yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Japon turist Ryusi Komiya, kaldığı otele doğru yürürken Mustafa Teker ve Tuncay Delibaş isimli şüpheliler tarafından takip edildi.

"BU OLAYLAR SIK YAŞANIYOR"

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Okan İstikbal, “Yoğunlukla bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sıkılmış durumdayız ama elden de bir şey gelmiyor. Dün geceki olayda da bir turisti 2 arkadaş gasp ediyor. Polisler şüphelileri yakalamış. Bu olaylar sık yaşanıyor. Temennimiz böyle bir şeyle bir daha karşılaşmamak. Biz de burada esnafız yıllardır. Sıkıntılar devam ediyor. 2 gün olmazsa 3'nücü gün oluyor" dedi.