Japon üreticiden Sakarya'ya önemli görev

Toyota'nın Sakarya fabrikası, kısa bir süre sonra yenilecek C-HR modelinin üretimini üstlenmeye devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre, hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Bu kapsamda, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, şarj edilebilir C-HR’ı dünyada ilk kez Türkiye’deki fabrikasında üreteceği ve Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir bir otomobil üreten ilk fabrika olacağı kaydedildi.

Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR'ın, Toyota'nın yeni global platformu TNGA2 üzerinde 5'inci nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

BATARYA DA ÜRETİLECEK

Öte yandan, Toyota'nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattını da Sakarya’da kuracağı bildirildi.

Batarya üretim hattının, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışanı ek olarak istihdam edeceği açıklandı.

Ayrıca, üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon euroluk yatırım ile Toyota’nın Türkiye’deki toplam yatırım tutarı da 2.3 milyar euroya ulaşacak.

'SAKARYA ARTIK GLOBAL BİR AKTÖR'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli gelişme, güçlü üretim kabiliyetimizle farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve tedarikçileri adına bu güzel haberi paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sakarya’ya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.