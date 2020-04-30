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Japon otomotiv üreticisi Honda, yeni nesil hava yastığı teknolojisini ilk olarak b-segment otomobili Jazz'da tanıttı. Markanın 'e: HEV' logosunu taşıyan ilk modeli olan Jazz'ın, orta hava yastığını standart olarak sunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini sağlıyor. Yeni nesil Jazz'daki 10 hava yastığından biri olduğu açıklanan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığının, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlediği ve çarpma etkisinin azalttığı da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabildiği de belirtiliyor.

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