Japonya'da Tolgay Arslan'dan tarihi performans
Avustralya'nın Melbourne City takımından Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle gündeme oturdu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı
Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle futbol hayatının en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sanfrecce Hiroshima'nın ligde geçen hafta Tokyo'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı ve lig kupasında da galibiyeti getirdi ve takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.
Kariyerinde daha önce Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formaları giyen Tolgay Arslan bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.