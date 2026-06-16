Japonya faizi, 31 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), salı günü politika faizini ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak yüzde 1’e yükseltti. Böylece banka, 2024 yılında başlattığı para politikası normalleşme sürecini hızlandırmış oldu.

Bu karar, BOJ’un Aralık ayında faizi yüzde 0,75’e yükseltmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı olurken, Japonya’da politika faizinin yüzde 1 seviyesine çıkarılması 1995 yılından bu yana ilk kez gerçekleşti.

Merkez Bankası, kararın yönetim kurulu içinde 7’ye karşı 1 oyla alındığını açıkladı. Kurul üyesi Toichiro Asada karara karşı çıkarak faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasını savundu.

Faiz artırımı, Japonya’nın zayıf yen ve yükselen enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü baskının, kısmen İran savaşı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kararın ardından Japonya’nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,46 yükselirken, Japon yeni dolar karşısında sınırlı değer kazanarak 160,22 seviyesine güçlendi. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi ise 3 baz puan artışla yüzde 2,615’e yükseldi.

BOJ ayrıca devlet tahvili alımlarını azaltma planını sürdüreceğini açıkladı. Buna göre banka, her takvim çeyreğinde tahvil alımlarını 200 milyar yen azaltmaya devam edecek. Azaltım programının tamamlanmasının ardından ise Nisan 2027’den itibaren aylık 2 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili alımını sabit seviyede sürdürecek.