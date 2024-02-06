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        Haberler Dünyadan Japonya güzeli seçilen Ukraynalı model tacını geri verdi

        Japonya güzeli seçilen Ukraynalı model tacını geri verdi

        Japonya'da büyüyen Ukrayna asıllı Karolina Shiino, 22 Ocak'ta katıldığı 'Miss Japon' güzellik yarışmasında birinci olmuş, Japonya'nın en güzel kadını olarak tacını takmıştı. Ancak Shiino, evli bir doktorla ilişkisinin olduğunun ortaya çıkmasıyla tacından vazgeçmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:10
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        Karolina Shiino 2022’de vatandaşlığa kabul edilmiş ve Japonya da yapılan güzellik yarışmasına katılmıştı. Karolina Shiino, kökeni itibariyle Japon olmadığı için taç takması büyük tartışmalara yol açmıştı. Kimileri Shiino'nun taç giymesini memnuniyetle karşılarken, kimileri onun geleneksel Japon güzellik ideallerini temsil etmediğini söylemiş, yarışmanın seçimine itiraz etmişti.

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        Daha bu olaylar sıcaklığını koruyorken,Japonya’da yayınlanan yerel bir dergide gündeme bomba gibi düşen bir haber daha geldi. Karolina Shiino, evli biriyle ilişkisinin olduğu ve iddaların odağındaki adamın ismi sırını korurken mesleğinin doktor olduğu belirtidi. Tartışmaların odağında olan yarışmanın organizatörleri haberin yayılmasıyla birlikte önce Karolina Shiino’yu savundu.

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        Karolina Shiino, adamın evli olduğu konusunda bir bilgisi olmadan onunla ilişki yaşadığını söyleyen organizatörler Karolina Shiino’nu arkasında duran açıklamalar yaptılar. Ancak Karolina Shiino’nun dün, ilişkisi hakkında konuştuğu ve adamın evliliği ve ailesi konusunda bilgisi olduğunu da kabul ettiği ortaya çıktı. Miss Japan Association, Shiino'nun yanıltıcı davrandığı için özür dilediğini ve organizatörlerin de Shiino'nun tacını geri verme kararını kabul ettiklerini açıkladı.

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        "KORKU VE PANİKLE HAREKET ETTİM"

        Karolina Shiino da bir açıklama yaparak hayranlarından ve kamuoyundan özür diledi ve ilişkisi duyulunca korku ve panikle hareket ettiğini söylediShiino,"Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" açıklamasını yaptı. Alınan bilgiye göre Miss Japan unvanı, tacı bırakan Karolina Shiino’dan alınıp ikinci olan güzele verilmeyecek ve yılın geri kalanında bu unvanı taşıyacak kimse olmayacak.

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        KENDİNİ JAPON KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Karolina Shiino, beş yaşındayken annesiyle birlikte Japonya'ya taşınmış ve onun evlendiği adamın Japon soyadını almıştı. Shiino, bu yarışmayı kazanan ilk Avrupa kökenli kişi oldu. Durum tartışma yaratmasına rağmen Karolina Shiino, çocuk yaşta geldiği ülkeyi çok sevdiğini, artık tamamen kültürünü benimsediğini ve kendini Ukraynalı değil Japon kabul ettiğini söylemişti.Akıcı bir şekilde Japonca konuşup yazabilen Shiino , 2022 yılında Japon vatandaşlığına kabul edildi.

        Fotoğraflar:İnstagram, Newspic

        #Karolina Shiino

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