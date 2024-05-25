Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti - Dünyadan Haberler

        Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti

        Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" takdim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:30 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'dan Bilal Erdoğan'a nişan
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilal Erdoğan ve ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima Isao, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin eski Tokyo büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, salondakileri Japonca selamlayarak başladığı konuşmasında taltiflerinden dolayı Japonya Devleti ve Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türkiye-Japonya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi.

        Türkler ve Japonların geleneklerine bağlı, kadim kültürleri, tarihleri ve geçmişleri bulunan milletler olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın alabildiğince ilerlediğini, kimliksizleşmenin globalleşme olarak pazarlandığını dile getirdi.

        REKLAM

        Batı medeniyetinin bütün dünyayı pazar haline getirmeye çalıştığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Dünyanın bu kültürel yozlaşmaya, tek renkliliğe zorlanmasına karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Dünyanın bütün milletlerinin kendi kültürlerini yaşatabilmesine, öz güvenle sunabilmesine imkan sağlanması gerekir. Türkiye ve Japonya'nın da bu felsefeyi savunan ülkeler ve milletler olduğunu düşünüyorum." dedi.

        "DÜNYA, MUHTEMEL KAOSA MECBUR OLMAMALI"

        Dünyadaki kurum ve kuruluşların Gazze'de yaşananların önüne geçemediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Onun alternatif paradigmalar üretecek tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı." diye konuştu.

        Bir ortaokulda Japonya programının kurulmasına öncülük ettiklerini dile getiren Bilal Erdoğan, programa her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini, öğrencilerin her sene yaklaşık bir ay Tokyo'da Japonca eğitim aldıklarını anlattı.

        Kardeş okullar kurarak çalışmayı karşılıklı hale getirmek istediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasından bu yana uzaktan ve yakından destek verdiklerini kaydetti.

        "TÜRKİYE'DE JAPONCA ÖĞRENENLERİN 3 BİNİ AŞTI"

        Törende konuşan Büyükelçi Katsumata da Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde Bilal Erdoğan'a ödül vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bilal Erdoğan'ın 2024 yılı İlkbahar Dönemi Nişan Tevdii vesilesiyle 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' ile taltif edilmesi dolayısıyla, Japonya hükümetini temsilen kendilerine içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.

        REKLAM

        Bilal Erdoğan'ın, dünyadaki geleneksel sporların ve kültürlerin korunması, bunlara yönelik bilincin arttırılması konusunda gayret gösterdiğini dile getiren Katsumata, özellikle Japonya'nın geleneksel okçuluk gösterisi Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşması ve tanınmasına da büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

        Katsumata, "2021'de Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliği ile Antalya'da gerçekleştirilen 'Üçüncü Uluslararası Etnospor Forumu', Japonya Atlı Okçuluk Derneği tarafından sunulan Yabusame başta olmak üzere, Japonya'nın geleneksel dövüş sanatları performanslarının sergilenmesi için de bir fırsat olmuştur. Aynı zamanda bu derneğe 'Geleneksel Spor Organizasyonu' ödülü verilmesiyle, Yabusame'nin küresel olarak da daha çok tanınmasına büyük katkı sağlamıştır." dedi.

        Bilal Erdoğan'ın 2019'da Japonya'yı ziyaret ettiğini ve Meiji Jingu'da düzenlenen Sonbahar Büyük Festivali'ne katıldığını dile getiren Katsumata, şunları kaydetti:

        "(Bilal Erdoğan) Yabusame yapmak suretiyle Japonya'nın kültürünün Türkiye dışında da tanınmasına ve yayılmasına büyük katkıda bulundu. Bu şekilde, Japon kültürüne yönelik uluslararası toplumun bilincini arttırmak konusunda Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve önderliği için en derin saygılarımı sunuyorum."

        Katsumata, Bilal Erdoğan'ın Türkiye'de Japon kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasında etkileşimin gelişmesine de katkıda bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısının 3 bini aştığını belirtti.

        Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima da Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlayarak, böyle özel bir yılda Bilal Erdoğan'a bu nişanı takdim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Büyükelçi Katsumata, Bilal Erdoğan’a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti"ni takdim etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bilal erdoğan
        #Japonya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"