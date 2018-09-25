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"Tokyo'daki lüks otellerde, insanlar genelde ödedikleri yüksek ücreti otelin lüks imkanları ve konforu için ödüyor. Kapsül otellerde ise, konfora para ödemek yerine, normalde çok pahalı olan merkezi lokasyonlarda uygun ücretlerle konaklanabiliyor. Bu yüzden ucuz olduğu için sık tercih ediliyor."