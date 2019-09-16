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HaberlerDünya

Japonya’da 65 yaş üstü nüfus 35.88 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştı.

İHA

Japonya hükümetinin yaptığı anket, ülkedeki 65 yaş üstü nüfusun rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

nüfus

Japonya'da yaşlı nüfusun 35.88 milyona ulaştığını belirleyen araştırmaya göre, 60 yaş üstü insan sayısı geçen yıla göre 320 bin artış gösterdi. Hükümet, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının ise %28,4 olarak tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu oranın, Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı anlamında dünyadaki en yüksek oran olduğu kaydedilirken, Japonya'yı %23 ile İtalya ve %22,4 ile Portekiz'in izlediği belirtildi.

YAŞLI İŞ GÜCÜNDE DE REKOR

Hükümet verilerine göre, yaşlı işçilerin sayısı da 8,62 milyon ile genel işgücünün %12,9'unu oluşturdu. Söz konusu oranın şimdiye dek kaydedilen en yüksek oran olduğu ifade edilirken, Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Japonya'daki yaşlı nüfus oranının 2040'ta %35,3 olacağını öngörüyor.

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