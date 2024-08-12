Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Jared Leto Thirty Seconds to Mars'la konseri için İstanbul'a geliyor

        Jared Leto Thirty Seconds to Mars'la konseri için İstanbul'a geliyor

        Ünlü oyuncu Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan Thirty Seconds to Mars grubu 27 Ekim'de İstanbul Ülker Sports Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jared Leto konseri için İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en ünlü gruplarından Thirty Seconds to Mars, 27 Ekim’de İstanbul’da konser verecek. Konser grubun yeni albümü ve Seasons World Tour 2024 kapsamında Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika'yı kapsayan büyük dünya turu kapsamında Türkiye’de sahne alacak grup, yeni albümleri “It's The End of the World but It's a Beautiful Day”i ve en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirecek.

        .png
        .png

        Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan, çok sayıda multi-platinum ödüllü Thirty Seconds to Mars, Concord Records'tan çıkan altıncı stüdyo albümleri “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day” ile muhteşem bir geri dönüş yaptı. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Thirty Seconds to Mars
        #Jared Leto
        #ülker sports arena
        #Biletinial
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?