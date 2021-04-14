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JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın kaçak kazıya karşı dronla düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
DHA

Akhisar Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Akkocalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi dronla tarayan JASAT, kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Başlamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi. Define için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Operasyonda 2 define arama dedektörü ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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