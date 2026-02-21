Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Jasikevicius ve Alimpijevic'ten final sözleri! - Basketbol Haberleri

        Jasikevicius ve Alimpijevic'ten final sözleri!

        Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jasikevicius ve Alimpijevic'ten final sözleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları, basın toplantısında konuştu.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile kaptan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile kaptan Yiğit Arslan katıldı.

        SARUNAS JASİKEVİCİUS: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARAK KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ

        Final maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Jasikevicius, "Çok heyecanlı olmak zorundayız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmaya çalışacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        MELİH MAHMUTOĞLU: GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINA DAİR İNANCIM TAM

        Türkiye Kupası finali oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Beşiktaş gibi değerli takımla geçen sezondan bu yana tüm kulvarlarda 4. kez final oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacağına inancım tam. Bu atmosferi yaşayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Bazı maçlarda eksik oyuncular olmasına rağmen kazandıklarının hatırlatılması üzerine Melih, "Arka arkaya önemli galibiyetler alıyoruz. Belki takım olarak iyi olmasak da kazanıyoruz. Bu, takıma öz güven veriyor. Ancak kesinlikle rahatlamamamız gerekiyor. Kötü oynama lüksümüzün olmadığı bir maç. Takım iyi oynamadığımız günde de kazanabiliyor ama bu böyle gitmemeli. Özellikle yarın buna çok dikkat etmemiz gerektiğinin farkındayız." şeklinde görüş belirtti.

        ALİMPİJEVİC: YÜZDE 100'ÜMÜZDEN FAZLASINI VERMEMİZ GEREKİYOR

        Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe'yi mağlup edebilmeleri için sahada yüzde 100'lerinden fazlasını vermeleri gerektiğini vurguladı.

        Sarı-lacivertli takımla üst üste 4. kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Sırp çalıştırıcı, "Birbirimize son derece aşinayız. Fenerbahçe ile oynayacağımız için mutlu ve gururluyuz. Çok iyi bir takım. Çok değerli bir başantrenörleri var. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Hırvat pivot Ante Zizic'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Alimpijevic, "Küçük operasyon kararını bilinçli aldık. Kadromuzun yeterli olduğuna inanıyoruz. Zizic'in BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yetişmesini umut ediyoruz." dedi.

        YİĞİT ARSLAN: UMARIM BU KEZ KAZANAN TARAF BİZ OLURUM

        Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan, çok güzel bir mücadele olacağını belirterek, kupayı müzelerine götürmek istediklerini aktardı.

        Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu ve bu sezonun lideriyle karşılaşacaklarını hatırlatan milli oyuncu, "İyi durumdayız. Güzel bir maç olacak. Futbol takımının maçıyla denk geliyor ama taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

        Basın toplantısı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi