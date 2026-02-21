Jasikevicius ve Alimpijevic'ten final sözleri!

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları, basın toplantısında konuştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile kaptan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile kaptan Yiğit Arslan katıldı.

Final maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Jasikevicius, "Çok heyecanlı olmak zorundayız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmaya çalışacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINA DAİR İNANCIM TAM

Türkiye Kupası finali oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Beşiktaş gibi değerli takımla geçen sezondan bu yana tüm kulvarlarda 4. kez final oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacağına inancım tam. Bu atmosferi yaşayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bazı maçlarda eksik oyuncular olmasına rağmen kazandıklarının hatırlatılması üzerine Melih, "Arka arkaya önemli galibiyetler alıyoruz. Belki takım olarak iyi olmasak da kazanıyoruz. Bu, takıma öz güven veriyor. Ancak kesinlikle rahatlamamamız gerekiyor. Kötü oynama lüksümüzün olmadığı bir maç. Takım iyi oynamadığımız günde de kazanabiliyor ama bu böyle gitmemeli. Özellikle yarın buna çok dikkat etmemiz gerektiğinin farkındayız." şeklinde görüş belirtti.