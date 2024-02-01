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        Haberler Dünyadan Jason Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdı iddiası - Magazin haberleri

        Jason Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdı iddiası

        Jason Momoa, kendisi gibi oyuncu olan ve iki çocuğunun annesi Lisa Bonet ile iki yıl önce yollarını ayırmıştı. Yeni bir aşka yelken açmaya hazır olduğun iddia edilen Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:19
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        'Game of Thrones' ile 'Aquaman' gibi yapımlarla tanınan Jason Momoa ile Lisa Bonet, 2017'de evlenmiş, iki yıl önce evlerini ayırmıştı. Şimdilerde boşanmak için resmi başvuru yapan ikiliden Momoa hakkında sürpriz bir iddia ileri sürüldü.

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        İddiaya göre; Jason Momoa, gönlünü Demi Moore'a kaptırdı. Moore ile Momoa, 18 Ocak'ta Beverly Hills'te 'Common Ground' adlı belgeselin gösteriminde konuk olarak yer almıştı.

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        Bir kaynağın anlattığına göre; Jason Momoa, bir ortak arkadaşlarından Demi Moore'un telefon numarasını aldı. Sonra da ona mesaj yazmaya başladı. Moore'a kendisi kadar güzel bir gün diledi. Jason Momoa hatta Demi Moore'un, hayatı boyunca gördüğü en muhteşem kadın olduğunu da belirtti.

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        "BENİM HAKKIMDA ONA GÜZEL ŞEYLER ANLATIN"

        Jason Momoa ile ilgili söylenenler sadece bununla da kalmadı. İleri sürülenlere göre; Momoa, Demi Moore'un kendisiyle çıkması için ona neredeyse yalvarıyor. Jason Momoa ayrıca ortak tanıdıklarından, Demi Moore'a kendisi hakkında güzel sözler söylemelerini de istiyor.

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        Bir başka kaynak da; "Demi Moore ile flört etmek, Jason için çok büyük bir fantezi" diye konuştu. Bu kaynağa göre Momoa, Demi Moore ile mükemmel bir çift olacaklarını ileri sürüyor. Şimdilik Demi Moore bu ısrarlara gayet soğukkanlı bir şekilde yaklaşıyor. Ama yine de kaynaklara göre eğer Demi Moore, Jason Momoa'nın bu ısrarlarını ciddiye alırsa aralarında bir ilişki başlaması an meselesi.

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        ÜÇ EVLİLİK YAPTI

        Demi Moore, ilk evliliğini 1980 - 1985 arasında hâlâ soyadını kullandığı müzisyen Freddy Moore ile gerçekleştirmişti. Moore, ikinci evliliğini ise 1987 - 2000 arasında oyuncu Bruce Willis ile yaşamıştı.

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        Demi Moore, üçüncü evliliğini ise oyuncu Ashton Kutcher ile gerçekleştirmişti. 2005'te nikâh masasına oturan ikili, 2013'te boşanmıştı.

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        YASAL BELGEDE AYRILIK TARİHİ 2020

        Öte yandan Lisa Bonet'in ayrılık sebebi olarak da "uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını" gerekçe gösterdiği ve tarafların birbirinden maddi talebi olmadığı öğrenilmişti. Yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihinin Ekim 2020 olarak belirtilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Jason Momoa
        #Demi Moore
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