Jason Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdı iddiası

Jason Momoa ile ilgili söylenenler sadece bununla da kalmadı. İleri sürülenlere göre; Momoa, Demi Moore'un kendisiyle çıkması için ona neredeyse yalvarıyor. Jason Momoa ayrıca ortak tanıdıklarından, Demi Moore'a kendisi hakkında güzel sözler söylemelerini de istiyor.

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Bir başka kaynak da; "Demi Moore ile flört etmek, Jason için çok büyük bir fantezi" diye konuştu. Bu kaynağa göre Momoa, Demi Moore ile mükemmel bir çift olacaklarını ileri sürüyor. Şimdilik Demi Moore bu ısrarlara gayet soğukkanlı bir şekilde yaklaşıyor. Ama yine de kaynaklara göre eğer Demi Moore, Jason Momoa'nın bu ısrarlarını ciddiye alırsa aralarında bir ilişki başlaması an meselesi.