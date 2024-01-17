Jason Priestley'den Brad Pitt itirafı: Uzun süre duş almıyordu
Jason Priestley, henüz şöhret olmadan önceki ev arkadaşı Brad Pitt ile aynı evi paylaştığı döneme dair ilginç bir itirafta bulundu
"Evimiz Hollywood'da" adlı yapımla tanınan Kanadalı ünlü oyuncu Jason Priestley, eski ev arkadaşı ve meslektaşı Brad Pitt'in adeta kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
Jason Priestley; "Kimin duş almadan en uzun süre dayanabileceğini görmek için iddiaya girerdik" diyerek Brad Pitt ile aralarındaki yarıştan bahsetti.
"HER ZAMAN BRAD KAZANIYORDU"
"Şimdi bunu düşünüyorum ve kendi kendime; "Dostum, ne kadar iğrenç' diyorum" ifadelerini kullanan Jason Priestley, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aramızdaki bu oyunu her zaman Brad kazanırdı. Artık böyle şeyler yaptığını sanmıyorum ama o zamanlar duş almadan çok uzun süre dayanabiliyordu.
"LOS ANGELES'IN BERBAT BİR BÖLGESİNDE YAŞIYORDUK"
Üçüncü bir ev arkadaşları olduğunu da söyleyen Jason Priestley, "Los Angeles'ın berbat bir bölgesinde iki yatak odalı bir dairede yaşıyorduk" diye konuştu.
Mayıs 2014'te kendi adını taşıyan bir anı kitabı çıkaran Jason Priestley, bir gün Kuzey Hollywood'daki dairesine geldiğinde yatağında uyuyan 'uzun, sıska bir adam' gördüğünü anlatmıştı. Priestly, Pitt'in eve geleceğinden habersiz olsa da ikili kısa sürede birbirine ısınmıştı.
"ÜNLÜ OLUNCA ARKADAŞLIĞIMIZ BİTTİ"
"Hepimiz beş parasızdık. Makarna ile aşıyorduk" diye yazan Jason Priestley, 1990'ların başında hem kendisinin hem de Brad Pitt'in başarıya ulaşması sonucu arkadaşlıklarının 'çıkmaza girdiğini' söylemişti. Priestley, "Kariyerlerimiz o kadar farklı yönlere gitti ki birbirimizden koptuk. Brad gitti ve dünyanın dört bir yanında filmler yaptı, ben ise bir yerde sıkışıp kalmış bir şekilde TV programı yapıyordum ve bu bilgisayarların olmadığı günlerdi. İkimizin de garip bir şekilde ünlü olması arkadaş grubumuzu dağıttı ve bu çok üzücüydü" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon