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        Haberler Spor Voleybol Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank: 1 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki 3'üncülük maçında Polonya kulübü Jastrzebski Wegiel'e 3-1 yenildi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Halkbank, turnuvayı 4. bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:55
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        Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde 4. oldu!
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        CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki 3'üncülük maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-1 yenilerek turnuvayı 4. bitirdi.

        İki ekibin de basit hatalar yaptığı ilk 16 oyunda eşitlik (8-8) bozulmadı. Devamında Fornal ve Kaczmarek'in sayılarıyla yakaladığı 4 sayılık (16-12) avantajı iyi kullanan Jastrzebski Wegiel, ilk seti 25-22'lik skorla hanesine yazdırdı.

        Sotola ve Leal'in ace attığı ikinci setin başında 7-5 üstünlük kuran Halkbank, Mert Matic'in bloklarıyla öne çıktığı setin sonuna doğru farkı 5 sayıya (16-21) çıkardı. Ancak seyircisinin desteğini arkasına alan Jastrzebski Wegiel, Kaczmarek'in servis oyununda bulduğu peş peşe sayılarla skoru 21-21'e getirdi. Polonya ekibi, Halkbank'ın set puanından (23-24) yararlanamadığı ve hakem kararlarına yapılan itirazlar nedeniyle oyunun uzun süre durduğu 2'nci seti 26-24 alarak 2-0 öne geçti.

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        İlk bölümü 7-7 geçilen 3'üncü setin ortasında Matic'in bloğu ve Kooy'un smacı sonrası 11-8 öne geçen Halkbank, etkili oyununu sürdüren Kooy sayesinde farkı 5 sayıya (15-20) yükseltti. Farkı set sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-20'lik skorla durumu 2-1'e getirdi.

        Jastrzebski Wegiel, Fornal ve Kaczmarek'in smaçlarıyla 4'üncü setin başında 6-3 üstünlük yakaladı. Rakibine Leal ve Kooy ile cevap vermeye çalışan Halkbank, manşette yaşadığı aksaklıklar yüzünden farkın 5 sayıya çıkmasını (17-12) engelleyemedi. Kalan bölümde farkı açan Jastrzebski Wegiel, setten 25-18, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

        2023 ve 2024 finalisti Jastrzebski Wegiel, organizasyonu 3'üncü sırada bitirdi.

        2014 (2'nci) ve 2023'ten (yarı finalist) sonra 3'üncü kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalan Halkbank ise 4'üncü oldu.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Jan Krticka (Çekya)

        Jastrzebski Wegiel: Zaleszczyk, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek, Carle (Jurczyk, Finoli, Zakieta)

        Halkbank: Sotola, Leal, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Kooy, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija)

        Setler: 25-22, 26-24, 20-25, 25-18

        Süre: 113 dakika (25, 39, 26, 23)

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