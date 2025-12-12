Jayden Oosterwolde: Rakibin 10 kişi kalması bizim için şanstı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann'ı 4-0 yenen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.

"LİGDE DE İYİ GİDİYORUZ"

Süper Lig'de de iyi gittiklerini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Ligde de bana göre iyi gidiyoruz. Namağlubuz. Bu da bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı örnek alarak bir sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.