Jayden Oosterwolde: Rakibin 10 kişi kalması bizim için şanstı
Fenerbahçe'nin oyuncularından Jayden Oosterwolde, Avrupa Ligi'ndeki 4-0 kazandıkları Brann maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin 10 kişi kalması bizim için şanstı" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann'ı 4-0 yenen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.
"RAKİBİN 10 KİŞİ KALMASI BİZİM İÇİN ŞANSTI"
Mücadeleyi değerlendirden Oosterwolde, "Golleri çabuk ve hızlı bulduk. Rakibin 10 kişi kalması şanslı bir durumdu. 3 puandan ötürü mutluyum." dedi.
"LİGDE DE İYİ GİDİYORUZ"
Süper Lig'de de iyi gittiklerini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Ligde de bana göre iyi gidiyoruz. Namağlubuz. Bu da bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı örnek alarak bir sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.