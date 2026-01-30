Jayden Oosterwolde: Sol bekte oynamam gerekirse oynarım

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son haftasında Romanya temsilcisi FCSB'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu.

"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."

"SOL BEKTE OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum.

Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım.

Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."