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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos 2.8 milyar liralık yeni malikâne aldı - magazin haberleri

        Jeff Bezos 2.8 milyar liralık yeni malikâne aldı

        Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos, Mimami'deki zenginler adasından üçüncü evini 90 milyar dolara (2.8 milyar TL) aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:11
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        Ekonomi dergisi Forbes'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı '2024'ün en zenginleri' listesine 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıradan giren Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Miami'den üçüncü evini 90 milyon dolara (2.8 milyar TL) satın aldı.

        Bezos'un yeni evi, Miami'nin elit bölgesi Indian Creek adasında yer alıyor.

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        Okyanus kıyısındaki malikanede, birden fazla bahçe, avlu ve ünlü milyarderin birçok lüks arabası için araba yolu, yüzme havuzu ve misafirhane bulunuyor.

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        The Post'un haberine göre Bezos, adadaki diğer iki mülkünün yıkımını tamamlarken bu evde yaşamayı planlıyor.

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        EVİN DEĞERİ 36 KAT ARTTI

        Kayıtlara göre, Bezos'un 90 milyon dolar ödeyerek satın aldığı lüks ev, en son 1998'de sadece 2,5 milyon dolara satılmıştı. Fiyattaki aşırı artış, bölgenin yıllar içinde ne kadar talep edilen bir yer haline geldiğini gösteriyor.

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        ADADA SADECE 41 TANE EV VAR

        300 dönümlük özel adada yalnızca 41 konut yer alıyor. Indian Creek'in diğer zengin sakinleri arasında Tom Brady, Carl Icahn, Jared Kushner ve Ivanka Trump da var.

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        KOMŞULARI DA ÜNLÜ

        Bezos'un en yakın komşuları Elle Macpherson'un eski eşi milyarder Jeffrey Soffer ve Gisele Bündchen'in eski eşi, eski Amerikan futbolcusu Tom Brady.

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        Bezos, daha önce aynı adadan 147 milyon dolara iki ev daha almıştı.

        Bezos'un, Washington, Maui'deki evleri ile 2020'de 165 milyon dolara satın aldığı Beverly Hills'teki malikanesi de dahil olmak üzere birçok lüks mülkü daha var.

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        MEGA YATLA SIK SIK TATİL YAPIYOR

        500 milyon dolara satın aldığı mega yatla, nişanlısı Lauren Sánchez ile birlikte sık sık tatil yapan Bezos, deniz üzerindeki keyif alanlarından sosyal medya paylaşımları yapıyor.

        #Jeff Bezos
        #Forbes
        #Miami
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