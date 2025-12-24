Habertürk
        Jeff Bezos tatilde kovboy tarzı giyindi - magazin haberleri

        Jeff Bezos tatilde kovboy tarzı giyindi

        240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Jeff Bezos, eşi Lauren Sanchez ile kış tatilini kovboy tarzında geçiriyor

        Giriş: 24.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:13
        240 milyar dolarlık kovboy
        Jeff Bezos, yazın ihtişamlı bir düğünle dünya evine girdiği eşi Lauren Sanchez ile Aspen'de tatil yapıyor. Aspen, dünyaca ünlü sanatçıların, sporcuların ve zengin isimlerin kış tatili için tercih ettiği, ABD'nin Colorado eyaletine bağlı bir bölge.

        240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos da lüks mekanları ve kayak merkezleriyle ünlü Aspen'de eşiyle birlikte görüntülendi.

        61 yaşındaki Bezos, 56 yaşına giren eşi Lauren Sanchez'in 19 Aralık'taki doğum gününü kutladıkları Aspen'de kaldıkları süre boyunca, ilginç giyim tercihiyle dikkat çekti. Ünlü milyarder, Aspen tatilini, baştan aşağı kovboy tarzıyla geçirdi.

        Lauren Sanchez de zaman zaman eşine ayak uydurarak şapka takmayı tercih etti.

        Çiçeği burnunda evli çift, Aspen'de lüks mağazada alışveriş yaparken de görüntülendi.

        Haziran ayında İtalya'nın Venedik şehrinde ünlülerin akın ettiği, üç gün üç gece süren bir düğünle evlenen çiftin düğün için 50 milyon dolar harcadığı tahmin edildi. Çift, balayını Fransa'nın Cannes şehrinde yaptı.

