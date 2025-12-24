Jeff Bezos tatilde kovboy tarzı giyindi

Jeff Bezos, yazın ihtişamlı bir düğünle dünya evine girdiği eşi Lauren Sanchez ile Aspen'de tatil yapıyor. Aspen, dünyaca ünlü sanatçıların, sporcuların ve zengin isimlerin kış tatili için tercih ettiği, ABD'nin Colorado eyaletine bağlı bir bölge.

240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos da lüks mekanları ve kayak merkezleriyle ünlü Aspen'de eşiyle birlikte görüntülendi.

61 yaşındaki Bezos, 56 yaşına giren eşi Lauren Sanchez'in 19 Aralık'taki doğum gününü kutladıkları Aspen'de kaldıkları süre boyunca, ilginç giyim tercihiyle dikkat çekti. Ünlü milyarder, Aspen tatilini, baştan aşağı kovboy tarzıyla geçirdi.

Lauren Sanchez de zaman zaman eşine ayak uydurarak şapka takmayı tercih etti.

Çiçeği burnunda evli çift, Aspen'de lüks mağazada alışveriş yaparken de görüntülendi.

Haziran ayında İtalya'nın Venedik şehrinde ünlülerin akın ettiği, üç gün üç gece süren bir düğünle evlenen çiftin düğün için 50 milyon dolar harcadığı tahmin edildi. Çift, balayını Fransa'nın Cannes şehrinde yaptı.