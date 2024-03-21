Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'tan dev bağış

Scott, bu yıl bağışlardan faydalanabilmek için başvuran 6 binden fazla kuruluş arasından 361 kar amacı gütmeyen kuruluşu seçtiğini açıkladı. Bağış yapılan kuruluşlar arasında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği, LGBTQ+ hakları dernekleri ile bazı ruh sağlığı dernekleri yer alıyor. Açıklamaya göre 279 derneğe 2'şer milyon dolar, 82 örgüte de 1'er milyon dolar bağışta bulunuldu. Bu bağışların daha da artması bekleniyor.

Scott, web sitesinde yer alan kısa notta, süreci yöneten ve başvuruları değerlendiren Lever for Change'e 'bu yolu oluşturmadaki rolleri' nedeniyle minnettar olduğunu yazdı.

The Center for Effective Philanthropy Başkan Yardımcısı Elisha Smith Arrillaga, hem bağış hem de seçilen kuruluş sayısındaki artışın 'hoş bir sürpriz' olduğunu söyledi. Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra elde ettiği servetin bugüne kadar 16,5 milyar dolarını bağışladı. Başlangıçta hediyeleri blog gönderilerinde duyuran Scott önceden bazen kuruluşların isimlerini verirken bazılarını da gizli tutuyordu. Bu sene ise bir ilk gerçekleştirilerek Lever for Change adlı kurum başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi için seçildi.