İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

ABD TMZ gazetesine konuşan bir kaynak da Jeff Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Birçok ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.