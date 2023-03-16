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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeff Thomas, hayatını kaybetti

Jeff Thomas, oturduğu evin önünde ölü bulundu. Polis, intihar ettiği yönünde ihbar yapılan 35 yaşındaki modelin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

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  • Jeff Thomas, evinin önünde ölü bulundu - Magazin haberleri

    ABD'li model Jeff Thomas'tan, acı haber geldi. 35 yaşındaki Thomas, Miami'de oturduğu apartmanda dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
  • Jeff Thomas, evinin önünde ölü bulundu - Magazin haberleri

    İntihar ettiği yönünde ihbar yapılan Jeff Thomas'ın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı. Polis, ilk verilerin Thomas'ın intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden sonra ortaya çıkacağını söyledi.
  • Jeff Thomas, evinin önünde ölü bulundu - Magazin haberleri

    İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

    ABD TMZ gazetesine konuşan bir kaynak da Jeff Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Birçok ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.
  • Jeff Thomas, evinin önünde ölü bulundu - Magazin haberleri

    En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.
  • Jeff Thomas, evinin önünde ölü bulundu - Magazin haberleri

    Bir model ajansı için çalışan Jeff Thomas aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Ajans, henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

    Fotoğraflar: Instagram

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