Haberler Gündem Jeffrey Epstein kimdir? Skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein ölümü ve hayatına dair bilgiler

Jeffrey Epstein kimdir? Skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein'e dair bilgiler Jeffrey Epstein olayı, son yılların en büyük skandallarından biri durumunda. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davası gündemdeki yerini koruyor. Peki, skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein kimdir? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:06 facebook

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Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein olayında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çocuk yaştaki kız çocuklarının istismar edildiği pek çok ünlü ve tanınmış kişilerin de adının geçtiği skandal olayların ana kahramanı Jeffrey Epstein'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Jeffrey Epstein hakkında bilgiler...

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JEFFREY EPSTEIN KİMDİR? Amerikalı finansçı, iş insanı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953'te Brooklyn, New York'ta, Yahudi bir ailede doğdu. Jeffrey Epstein, Amerikalı bir milyarder iş adamı ve mali suistimal suçlamalarıyla ünlenen bir figürdür. Finansal danışmanlık şirketi olan J. Epstein & Company'nin kurucusuydu ve finans dünyasında önemli bağlantılara sahipti.