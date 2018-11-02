Jeju United - Gyeongnam FC maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Jeju United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 47 puanlı Jeju United 5. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 58 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gyeongnam FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Jeju United galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Gyeongnam FC galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jeju United son hafta oynanan Gangwon maçında 2-2 berabere kaldı.

Gyeongnam FC ise FC Seoul maçında 2-1 kazandı.

Jeju United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Jeju United, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Gyeongnam FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gyeongnam FC, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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