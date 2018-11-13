Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki!

13.11.2018 - 14:26 | Güncelleme:

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin yorumlarda bulunan takipçilerine tepki gösterdi. Karleusa, "Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz" dedi

  • 1 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin yorumlarda bulunan takipçilerine tepki gösterdi.

  • 2 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Beşiktaş'ı neski futbolcusu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikakti çekerken, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca magazin basınında sıkça gündeme geldi.

  • 3 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan sert yorumlara çok kızan Sırp şarkıcı, terbiyesiz mesajların ardından çileden çıktı.

  • 4 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi:

  • 5 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    “Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz. 

  • 6 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Ve evet bu yorumlarınızdan dolayı sizi engelliyorum hastalıklı insanlar! Anneleriniz sizleri bu hastalıklı halinizden çekip çıkarmalı. 

  • 7 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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    Bir sanatçı olmam, sürekli olarak göz önünde bulunmam, sizlere bana her zaman böylesine çirkin bir şekilde saldırma hakkı vermez."

  • 8 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 33
  • 18 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 33
  • 19 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 33
  • 20 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 33
  • 21 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 33
  • 22 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 33
  • 23 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 33
  • 24 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 33
  • 25 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 33
  • 26 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 33
  • 27 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 33
  • 28 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 33
  • 29 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 33
  • 30 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 33
  • 31 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 33
  • 32 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki! Jelena Karleusa kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 33

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