Jelena Karleusa'dan kalça eleştirilerine sert tepki!

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin yorumlarda bulunan takipçilerine tepki gösterdi. Karleusa, "Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz" dedi