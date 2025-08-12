Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jennifer Anniston'dan "Böylesi daha iyi" açıklaması

        Jennifer Anniston'dan "Böylesi daha iyi" açıklaması

        Jennifer Anniston, uyuşturucunun akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Matthew Perry'nin ölmesinin daha iyi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ölmesi daha iyi oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Friends' dizisinin 'Rachel Green'i Jennifer Anniston, rol arkadaşı Matthew Perry'nin ekim 2023'teki ölümü için yaptığı açıklamalarda; "Böylesi daha iyi oldu" dedi.

        Uyuşturucunun akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Matthew Perry, 'Friends' dizisi ile dünya çapında bir yıldızlara dönüşmüştü. Perry, sık sık madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini dile getirmişti.

        Bu süreçte ona yardım eden rol arkadaşı Jennifer Anniston açıklamasında; "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama sanki Matthew'un yasını uzun zamandır tutuyormuşuz gibi hissettim. Çünkü bu hastalıkla mücadelesi onun için gerçekten çok zordu. Bizim için ve hayranları için ne kadar zor olsa da, içimde bir ses bunun daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu acıdan kurtulduğuna sevindim" ifadelerini kullandı.

        54 yaşında Los Angeles'taki evindeki akut etkisi sonrası jakuzide ölü bulunan Matthew Perry, vefatından önce yaptığı açıklamalarda; "Friends zamanlarında şehrin gözdesi olmam gerekiyordu ama tek yaptığım karanlık bir odada uyuşturucu satıcılarıyla görüşmekti, yalnızdım ve yanımda Anniston vardı" ifadelerini kullanmıştı. Anniston ile yüzleşmenin "Korkutucu bir an" olduğunu ifade eden Perry, " Bunun için ona minnettarım" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Anniston
        #Matthew Perry
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi